Гончарук подал представление о назначении главой Минрегиона губернатора Шмыгаля

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля.

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"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - сказано в тексте представления.

Напомним, до сегодняшнего дня Минрегион возглавляла 50-летняя Алена Бабак. А Шмыгаль с 1 августа 2019 года занимает пост председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Ранее кандидат на должность министра перепробовал много профессий - от бухгалтера до помощника-консультанта народного депутата.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука.

Тем временем пресс-служба правительства опровергла информацию об отставке премьер-министра.

15 декабря была опубликована запись, на которой якобы Гончарук утверждает, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов.