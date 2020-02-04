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04 лютого 2020, вівторок, 11:15 13
Верховна Рада і партії 2020-02-04T11:23:47+02:00
Українські Новини
Рада звільнила Бабак

Рада звільнила Бабак

Анна Рудык
Олексій Гончарук, Верховна Рада, Кабмін, Альона Бабак
Альона Бабак. Фото: Мінрегіон
Альона Бабак. Фото: Мінрегіон

Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій.

За прийняття відповідного проекту постанови №2767 проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Бабак була звільнена за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Вона була призначена на посаду міністра розвитку громад і територій (реорганизированное Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) 29 серпня 2019 року.

Бабак була депутатом Верховної Ради 8-го скликання (фракція "Об'єднання "Самопоміч").

Вона займала посаду заступника голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Як повідомляли Українські Новини, комітет з організації держвлади рекомендував Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука. А сама Бабак вважала дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.

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