Рада звільнила Бабак

Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. За прийняття відповідного проекту постанови №2767 проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Бабак була звільнена за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Вона була призначена на посаду міністра розвитку громад і територій (реорганизированное Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) 29 серпня 2019 року. Бабак була депутатом Верховної Ради 8-го скликання (фракція "Об'єднання "Самопоміч"). Вона займала посаду заступника голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Як повідомляли Українські Новини, комітет з організації держвлади рекомендував Раді звільнити Бабак і призначити замість неї Шмигаля. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабак може стати першим звільненим членом уряду Олексія Гончарука. А сама Бабак вважала дискредитацією інформацію ЗМІ про свою відставку.