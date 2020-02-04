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04 лютого 2020, вівторок, 11:10 7
Економіка 2020-02-04T11:19:31+02:00
Українські Новини
Рубль впав в ціні після стрімкого зростання

Рубль впав в ціні після стрімкого зростання

Анна Рудык
Курс валют, Курс рубля до гривні, курс рубля, курс рубля в Києві
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У вівторок, 4 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 3 лютого, впав на 2 копійки до 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля впав на 1 копійку і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 4 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,52 3,97
Максимальний 3,86 4,20
Мінімальний 2,30 3,90

Як повідомляли"Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого). А у вівторок, 4 лютого, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 135 млн доларів.

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