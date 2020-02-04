Рубль впав в ціні після стрімкого зростання

У вівторок, 4 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 3 лютого, впав на 2 копійки до 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля впав на 1 копійку і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 4 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,52 3,97 Максимальний 3,86 4,20 Мінімальний 2,30 3,90

Як повідомляли"Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого). А у вівторок, 4 лютого, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 135 млн доларів.