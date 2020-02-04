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04 февраля 2020, вторник, 09:18 3053
Финансы 2020-02-04T09:21:55+02:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна выплатить МВФ $135 млн

Сегодня Украина должна выплатить МВФ $135 млн

Сергей Жолобецкий
МВФ, Госдолг, Выплата, Минфин
В текущем году Украина должна выплатить МВФ около 1,4 млрд долларов
В текущем году Украина должна выплатить МВФ около 1,4 млрд долларов

Во вторник, 4 февраля, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 135 млн долларов.

Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.

В частности, Украина должна выплатить 98,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 4 февраля составляет более 135 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 1,4 млрд долларов.

Следующий платеж в размере 295,5 млн СПЗ запланирован на 13 марта.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

При этом Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.

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