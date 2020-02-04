підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Сьогодні закінчується термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну
04 лютого 2020, вівторок, 08:45 27
Кабмін 2020-02-04T12:00:04+02:00
Українські Новини
Сьогодні закінчується термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну

Сьогодні закінчується термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну

Надежда Комендантова
Звіт, Кабмін, Уряд, Олексій Гончарук
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяв до 4 лютого представити у Верховній Раді, яка сьогодні має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300, проміжний звіт про роботу уряду.

Про це він заявив на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, відео якої розміщено на сторінці Офісу Президента в соцмережі Facebook.

"У нас, як у уряду, є обов'язок представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про нашу роботу, і це прекрасна ідея і можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про те, що ми плануємо", - сказав Гончарук.

У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився.

Зокрема депутатам має бути представлена концепція посиленого уряду і його часткового організаційного переформатування.

Нагадаємо, прем'єру довіряють 23,5%, а не довіряють – 65,5. У результаті негативний рейтинг – 42%. При цьому 38,5% опитаних стали ставитися до нього гірше після скандалу з аудіозаписами. Зеленський теж втратив від скандалу – гірше до нього почали ставитися 24% респондентів.

Раніше СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука. Тим часом минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати чиновників.

Більше новин про: Звіт Кабмін Уряд Олексій Гончарук

Ситник проігнорував засідання Ради, на якому повин...
Центральний вокзал Києва і ще 6 інших планують зда...
Кабмін сьогодні проведе засідання...
38,5% опитаних стали гірше ставитися до Гончарука ...
Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок
Новини
Експорт української агропродукції впав на 19% в 2019 11:58
Рада призначила Шмигаля новим віце-прем'єром замість Бабак 11:35
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці: хто отримав доступ до даних українців 11:28
У лютому за держборгом Україні необхідно буде виплатити 27,68 млрд гривень 11:24
більше новин
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
більше новин
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok