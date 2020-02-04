Сьогодні закінчується термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяв до 4 лютого представити у Верховній Раді, яка сьогодні має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300, проміжний звіт про роботу уряду.

Про це він заявив на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, відео якої розміщено на сторінці Офісу Президента в соцмережі Facebook.

"У нас, як у уряду, є обов'язок представити парламенту 14 лютого проміжний звіт про нашу роботу, і це прекрасна ідея і можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про те, що ми плануємо", - сказав Гончарук.

У відповідь Зеленський попросив прем'єра подати звіт до 4 лютого, з чим Гончарук погодився.

Зокрема депутатам має бути представлена концепція посиленого уряду і його часткового організаційного переформатування.

Нагадаємо, прем'єру довіряють 23,5%, а не довіряють – 65,5. У результаті негативний рейтинг – 42%. При цьому 38,5% опитаних стали ставитися до нього гірше після скандалу з аудіозаписами. Зеленський теж втратив від скандалу – гірше до нього почали ставитися 24% респондентів.

Раніше СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука. Тим часом минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати чиновників.