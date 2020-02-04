Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы в 1-м чтении 4 февраля. Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента, передают Українськi Новини. "На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он. Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект планируется рассмотреть 4 февраля. Разумков отметил, что Рада разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов. Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля. Как сообщали Українські Новини, 17 декабря Конституционный Суд признал конституционным законопроект о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов с замечаниями.Ранее петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.