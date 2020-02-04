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04 лютого 2020, вівторок, 08:00 14
Світ 2020-02-04T08:34:09+02:00
Українські Новини
Уханьською пневмонією можна заразитися повторно: число хворих перевищило 20 тисяч

Уханьською пневмонією можна заразитися повторно: число хворих перевищило 20 тисяч

Таня Войтюк
коронавірус в Китаї, Коронавірус, Вірус, Ухань, Пневмонія, Китай
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Ще вчора, 3 лютого, уханьский вірус був підтверджений у 17 205 осіб, 361 людина вже померла, а станом на ранок вівторка, 4 лютого, список жертв виріс. Число загиблих склало вже 426 осіб, а заразилося 20 471 осіб (159 випадків за межами країни).

Про це повідомляє прес-служба Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я.

"Що відомо станом на цей момент. Підтверджені випадки захворюваності - 20 471 випадок у Китаї, 159 за кордоном. Смертність: 426 в Китаї, 1 випадок за кордоном. Видужало 632 людини. Експерти попереджають про ризик повторного зараження для видужали", - заявили чиновники від медицини.

Від коронавіруса у видужалих немає імунітету. Скріншот: www.cgtn.comВід коронавіруса у видужалих немає імунітету. Скріншот: www.cgtn.com

Експерти в області охорони здоров'я попереджають про ризик повторного зараження для тих, хто вже видужав після хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, були опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу.

Тим часом власті Китаю продовжують ізолювати міста через коронавірус.

Також Кабмін затвердив план боротьби з коронавірусом з Китаю.

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