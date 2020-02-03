підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 лютого 2020, понеділок, 17:55 4
Зовнішня політика 2020-02-03T17:56:59+02:00
Українські Новини
Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський

Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Україна-Туреччина, Володимир Зеленський, Реджеп Тайїп Ердоган, Політв'язні
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Скріншот: відео/ Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні зустрівся з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, повідомив, що Україна розраховує на допомогу Туреччині у процесі звільнення утримуваних в Росії і окупованому Криму політв'язнів.

Про це він сказав під час спільного з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом брифінгу за підсумками зустрічі, передають Українські Новини.

"Україна розраховує на допомогу Туреччині у процесі звільнення політичних в'язнів - громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорили війну на Донбасі, анексію Кримського півострова і порушення прав людей у ньому, а також агресивну політику Росії в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.


Раніше в Офісі президента тричі помилилися в імені турецького президента Ердогана.

Також у Києві біля станції метро "Арсенальна" зняли кортеж Ердогана з 19 авто.

Більше новин про: Україна-Туреччина Володимир Зеленський Реджеп Тайїп Ердоган Політв'язні

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень
38,5% опитаних стали гірше ставитися до Гончарука через аудіозаписи наради з його участю
Новини
Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з урахуванням того, що їх тепер приходить дві, - Семенюк 18:40
Зеленський і Ердоган. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Відео дня: Ердоган привітав почесний караул словами "Слава Україні" 18:37
У Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення, — росСМИ 18:35
Завод "Океан" заарештували за ініціативою організатора ОЗГ, – керівник Асоціації захисту активів Сітухо 18:24
Фермери з Тернопільщини постачають яблука на Мальдіви 18:09
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
більше новин
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok