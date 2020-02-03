Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні зустрівся з турецьким президентом Реджепом Ердоганом, повідомив, що Україна розраховує на допомогу Туреччині у процесі звільнення утримуваних в Росії і окупованому Криму політв'язнів.

Про це він сказав під час спільного з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом брифінгу за підсумками зустрічі, передають Українські Новини.

"Україна розраховує на допомогу Туреччині у процесі звільнення політичних в'язнів - громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорили війну на Донбасі, анексію Кримського півострова і порушення прав людей у ньому, а також агресивну політику Росії в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.



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