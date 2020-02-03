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03 лютого 2020, понеділок, 16:28 10
Верховна Рада і партії 2020-02-03T16:29:34+02:00
Українські Новини
У Раді задумалися про створення Кодексу поведінки депутата

У Раді задумалися про створення Кодексу поведінки депутата

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Дмитро Разумков, Кодекс поведінки депутата
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

У Верховній Раді України можуть створити Кодекс поведінки народного депутата. Про це спікер Ради Дмитро Разумков заявив під час брифінгу, повідомляє "112".

"Мені б дуже хотілося. Я думаю, ми будемо займатися цим питанням. Насправді ми вже займаємося цим питанням, щоб з'явився Кодекс як закон, Кодекс поведінки народного депутата. Щоб це була не тільки внутрішньопартійна історія, яку ти можеш підтримати або не підтримати, а іноді, давайте будемо реалістами, потім від неї відійти, а й щоб це несло юридичні наслідки", - сказав Разумков.


Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці оплатити комуналку за рахунок продажу собаки.

Після цього Разумков порадив депутатам Верховної Ради більш виважено ставитися до того, що кажуть. Спікер також порекомендував депутатам Ради більше спілкуватися з громадянами.

Крім того, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки, а також розповіла, що Брагар зателефонував до неї і вибачився.

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