Можно снова оказаться ближе к людям: Разумков посоветовал депутатам взвешивать, что говорят

После того, как депутат парламента от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил женщине продать собаку для оплаты коммунальных услуг, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал депутатам Верховной Рады более взвешенно относиться к тому, что говорят.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета парламента, передают Українськi Новини.

"Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы более взвешенно, мягко говоря, относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время общения с людьми", - сообщил премьер-министр.

Спикер порекомендовал депутатам Рады больше общаться с гражданами.

"Иногда складывается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду Украины, то тут какой-то климат другой, какой-то вакуум. И люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, от людей, от тех проблем, которые есть у людей. Я думаю, не стоит забывать, и предыдущие выборы показали этому пример, что ситуация может довольно быстро измениться и не из совсем удобных кресел Верховной Рады можно снова оказаться ближе к людям", - отметил Разумков.

Позже Брагар извинился на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - заявил в эфире политик.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагару продать свои мозги, а также рассказала, что Брагар позвонил к ней и извинился.

Кроме того, пенсионерка Любовь Колючая заявила, что у премьер-министра Алексея Гончарука нет никакого достоинства.

В свою очередь в фракции "Слуга народа" извинились за слова Брагара пенсионерке и посоветовали ему не ходить на прямые эфиры.