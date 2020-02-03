У Києві зняли кортеж Ердогана з 19 авто

Сьогодні, 3 лютого, під час офіційного візиту в Україну Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана біля станції метро "Арсенальна" зняли кортеж з 19 автомобілів.

Відповідне відео оприлюднено в Telegram-каналі "Київ Лайф".

"Нормальний кортеж президента Туреччини 19 авто зняли на Арсенальній. Сам Ердоган пересувається на броньованому Mercedes-Maybach S-Class", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні об 11:00 відбулася Офіційна церемонія зустрічі Ердогана в Маріїнському палаці.

Також сьогодні має відбутися церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів, а також президенти України та Туреччини мають взяти участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше Трамп і Ердоган обговорили катастрофу літака МАУ в Ірані та висловили невдоволення владою в Тегерані.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити свою голову".

Крім того, Реджеп Таїп Ердоган відхилив і викинув лист Дональда Трампа з проханням схаменутися і не бути дурнем.