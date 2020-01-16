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  • Трамп и Эрдоган обсудили крушение самолета МАУ в Иране и выразили недовольство властью в Тегеране
16 января 2020, четверг, 09:18 69
Политика 2020-01-16T09:18:36+02:00
Українські Новини
Трамп и Эрдоган обсудили крушение самолета МАУ в Иране и выразили недовольство властью в Тегеране

Трамп и Эрдоган обсудили крушение самолета МАУ в Иране и выразили недовольство властью в Тегеране

Ольга Фандорина
Иран, Трамп Дональд, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, США

Президенты США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сбитый Ираном украинский самолет. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает The Hill в четверг, 16 января.

"Представитель Белого дома заявил, что оба лидера обсуждали протесты в Иране, в ходе которых граждане вышли на улицы, чтобы выразить разочарование в лидерах Тегерана, а также иранцах, которые сбили пассажирский самолет Международных авиалиний Украины. По его словам, во время телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном украинский самолет и выразили недовольство властью в Тегеране", - сказано в сообщении.

Трамп и Эрдоган также говорили о конфликтах в Ливии и Сирии. Обе страны борются за прекращение огня.

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку гражданам Ирана, протестующим из-за сбития возле Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Ранее Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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