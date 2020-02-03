НБУ знизив офіційний курс гривні на вівторок

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 лютого, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 лютого, на 6,85 коп. до 25,0180 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.