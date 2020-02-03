Можна знову опинитися ближче до людей: Разумков порадив депутатам зважувати, що говорять

Після того, як депутат парламенту від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі ток-шоу запропонував жінці продати собаку для оплати комунальних послуг, голова Верховної Ради Дмитро Разумков порадив депутатам Верховної Ради більш виважено ставитися до того, що говорять.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Я б хотів звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми більш виважено, м'яко кажучи, ставилися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, але і під час спілкування з людьми", - повідомив прем'єр-міністр.

Спікер порекомендував депутатам Ради більше спілкуватися з громадянами.

"Іноді складається враження, що коли людина потрапляє у Верховну Раду України, то тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум. І люди починають жити в іншій реальності, відірваною від суспільства, від людей, від тих проблем, які є у людей. Я думаю, не варто забувати, й попередні вибори показали цьому приклад, що ситуація може дуже швидко змінитися і не зовсім зручних крісел Верховної Ради можна знову опинитися ближче до людей", - зазначив Разумков.

Пізніше Брагар вибачився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Якщо є собака елітної породи, вона може продати її в будь-який момент і спокійно оплатити", - заявив в ефірі політик.

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки, а також розповіла, що Брагар зателефонував до неї і вибачився.

Крім того, пенсіонерка Любов Колюча заявила, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає жодної гідності.

У свою чергу у фракції "Слуга народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на прямі ефіри.