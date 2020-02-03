підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

03 лютого 2020, понеділок, 13:39 49
Верховна Рада і партії 2020-02-03T15:30:03+02:00
Українські Новини
Можна знову опинитися ближче до людей: Разумков порадив депутатам зважувати, що говорять

Можна знову опинитися ближче до людей: Разумков порадив депутатам зважувати, що говорять

Ярина Вацяк
Дмитро Разумков, Верховна Рада, Собака, комуналка, Євген Брагар
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Після того, як депутат парламенту від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі ток-шоу запропонував жінці продати собаку для оплати комунальних послуг, голова Верховної Ради Дмитро Разумков порадив депутатам Верховної Ради більш виважено ставитися до того, що говорять.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Я б хотів звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми більш виважено, м'яко кажучи, ставилися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, але і під час спілкування з людьми", - повідомив прем'єр-міністр.

Спікер порекомендував депутатам Ради більше спілкуватися з громадянами.

"Іноді складається враження, що коли людина потрапляє у Верховну Раду України, то тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум. І люди починають жити в іншій реальності, відірваною від суспільства, від людей, від тих проблем, які є у людей. Я думаю, не варто забувати, й попередні вибори показали цьому приклад, що ситуація може дуже швидко змінитися і не зовсім зручних крісел Верховної Ради можна знову опинитися ближче до людей", - зазначив Разумков.

Пізніше Брагар вибачився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Якщо є собака елітної породи, вона може продати її в будь-який момент і спокійно оплатити", - заявив в ефірі політик.

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки, а також розповіла, що Брагар зателефонував до неї і вибачився.

Крім того, пенсіонерка Любов Колюча заявила, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає жодної гідності.

У свою чергу у фракції "Слуга народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на прямі ефіри.

 

Більше новин про: Дмитро Разумков Верховна Рада Собака комуналка Євген Брагар

За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривен...
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кілько...
У Гончарука немає ніякого гідності, - пенсіонерка,...
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар проп...
Холодницький спростував свою відставку
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю
Новини
Пристайко задекларував 2 млн гривень доходів за 2019 рік 15:56
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Заступник секретаря РНБО запропонував створити приватну армію, що карається кримінальним кодексом 15:36
Супрун звільнила Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету незаконно, – наказ МОЗ 15:26 Документ
У "Борисполі" двох пасажирів, які повернулися з Китаю, госпіталізували 15:23
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok