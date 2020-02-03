Кабмін затвердив план боротьби з коронавірусом із Китаю

Кабінет Міністрів затвердив план запобігання занесенню і розповсюдженню на території України коронавіруса 2019-nCoV, а також національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Зокрема, спеціально створений оперативний штаб для координації дій очолив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Медичні установи повинні провести навчання щодо готовності прийняти потенційних хворих, а системи цивільного захисту переведені в режим підвищеної готовності.

Студентам із Китаю, які навчаються в Україні, продовжили канікули.

Наголошується, що Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям тимчасово утриматися від туристичних та ділових поїздок до провінції Хубей і міста Ухань, де існує найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших регіонів Китаю.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 лютого в Україні не було зафіксовано заражених коронавірусом.

МОЗ не вважає за потрібне відправляти на карантин людей, які повернулися з Китаю.

Однак такі люди все ж знаходяться під наглядом фахівців.