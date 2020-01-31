Минздрав не видит причин отправлять на карантин прибывших из Китая украинцев

Генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявляет, что карантин пассажиров, которые прибыли из Китая, не является эффективным методом для сдерживания распространения коронавируса (2019-nCoV).

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности обнаружения как новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра различают два возможных типа контакта, это контакт низкой и высокой степени риска. Пребывание в Китае и даже перелет с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин для пассажиров будет эффективным методом сдерживания или предотвращения распространения, занесения коронавируса", - сказал он.

По его словам, пассажирам, вернувшимся из Китая, которые не имели близкого контакта с коронавирусом, не требуется специального медицинского наблюдения, им рекомендовано самостоятельно мониторить свое состояние здоровья на протяжении 14 дней.

Если температура тела будет повышается, им рекомендовано надеть маску и обратиться к врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса.

Тем временем ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса.