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31 января 2020, пятница, 12:38 14
Общество 2020-01-31T12:38:46+02:00
Українські Новини
Минздрав не видит причин отправлять на карантин прибывших из Китая украинцев

Минздрав не видит причин отправлять на карантин прибывших из Китая украинцев

Елена Литвин
Коронавирус, вирус в Китае, Вирус, Китай, Карантин, Минздрав
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявляет, что карантин пассажиров, которые прибыли из Китая, не является эффективным методом для сдерживания распространения коронавируса (2019-nCoV).

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности обнаружения как новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра различают два возможных типа контакта, это контакт низкой и высокой степени риска. Пребывание в Китае и даже перелет с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин для пассажиров будет эффективным методом сдерживания или предотвращения распространения, занесения коронавируса", - сказал он.

По его словам, пассажирам, вернувшимся из Китая, которые не имели близкого контакта с коронавирусом, не требуется специального медицинского наблюдения, им рекомендовано самостоятельно мониторить свое состояние здоровья на протяжении 14 дней.

Если температура тела будет повышается, им рекомендовано надеть маску и обратиться к врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса.

Тем временем ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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