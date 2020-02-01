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01 февраля 2020, суббота, 14:43 22
Медицина 2020-02-01T14:43:51+02:00
Українські Новини
Минздрав заверил, что в Украине нет коронавируса из Китая

Минздрав заверил, что в Украине нет коронавируса из Китая

Таня Войтюк
Коронавирус, Вирус, Китай, Минздрав, Коронавирус в Китае
вирус в китае. Фото: Twitter/@PressTV
вирус в китае. Фото: Twitter/@PressTV

В то время как в Украине создают собственную систему тестирования коронавируса, медиками не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в социальной сети facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Украина продолжает выполнять все технические рекомендации ВОЗ по предупреждению распространения нового коронавируса.

В свою очередь, в данный момент Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов, поскольку это не считается эффективным средством предупреждения распространения вируса.

Во исполнение поручения Президента Украины деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, перенесена на уровень Кабинета Министров.

Также создана соответствующая рабочая группа.

Указывается, что все соответствующие государственные органы активизировали работу по наблюдению и готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты и других необходимых ресурсов.

Как сообщали Українськi Новини, Facebook взялся за фейковые новости о коронавирусе и будет удалять посты с дезинформацией.

Тем временем все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете специалистов.

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