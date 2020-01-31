Все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете, - Данилов

257 пассажиров сегодняшнего самолета из Китая находятся под контролем специалистов из-за коронавируса. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Среди 257 пассажиров - 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.

"Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР по рейсу Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Белоруссии, один гражданин из Сингапура, один гражданин из РФ и 249 граждан Украины. Все они у нас на учете, мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", - заявил Данилов.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца.



В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV), по состоянию на конец января от вируса погибло более 200 человек.

В Украине заболевание не зафиксировано.