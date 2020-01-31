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31 января 2020, пятница, 23:56 10
Общество 2020-01-31T23:57:54+02:00
Українські Новини
Все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете, - Данилов

Все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете, - Данилов

Ольга Фандорина
Авиарейс, Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

257 пассажиров сегодняшнего самолета из Китая находятся под контролем специалистов из-за коронавируса. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Среди 257 пассажиров - 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.

"Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР по рейсу Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Белоруссии, один гражданин из Сингапура, один гражданин из РФ и 249 граждан Украины. Все они у нас на учете, мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", - заявил Данилов.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане находится 53 украинца


В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV), по состоянию на конец января от вируса погибло более 200 человек.

В Украине заболевание не зафиксировано.

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