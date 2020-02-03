Курс продажу рубля підскочив після вихідних

У понеділок, 3 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 31 січня, знизився на 2 копійки до 3,54 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,98 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,8431 25,1516 27,3703 27,8378 3,52 4,00 Максимальний 24,9300 25,4000 27,5700 28,0500 3,88 5,00 Мінімальний 24,7000 25,0500 27,1000 27,6500 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 лютого, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.