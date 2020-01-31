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31 января 2020, пятница, 10:21 54
Финансы 2020-01-31T10:22:39+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля понизился перед выходными

Курс продажи рубля понизился перед выходными

Надежда Комендантова
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В пятницу, 31 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 30 января, остался без изменений и составляет 3,54 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля упал на 3 копейки и составляет 3,98 грн за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 30 января:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,54 3,98
Максимальный 3,91 5,00
Минимальный 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. 

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 января на 1,71 коп. до 25,0421 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,33 коп. до 24,7224 UAH/USD.

В то же время, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

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