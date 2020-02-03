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03 лютого 2020, понеділок, 10:23 25
Фінанси 2020-02-03T12:15:03+02:00
Українські Новини
Долар зріс, а євро "злетів": курс валюти в обмінниках на початку тижня

Долар зріс, а євро "злетів": курс валюти в обмінниках на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют, Валюта
Обмін валют. Фото: gorodok.ua
Обмін валют. Фото: gorodok.ua

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 23,96 коп. до 27,3703 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 22,87 коп. до 27,8378 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,8431 25,1516 27,3703 27,8378 3,52 4,00
Максимальний 24,9300 25,4000 27,5700 28,0500 3,88 5,00
Мінімальний 24,7000 25,0500 27,1000 27,6500 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 лютого, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.Раніше банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

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