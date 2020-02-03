Долар зріс, а євро "злетів": курс валюти в обмінниках на початку тижня

У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50

Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві 13:25

Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07

4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра, - ЗМІ 11:00