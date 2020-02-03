Розгляд законопроекту про ринок землі розпочнеться на цьому тижні

Верховна Рада має намір почати розгляд законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні в середу, 5 лютого.

Про це йдеться в проекті порядку денного Ради на пленарний тиждень 4-7 лютого, передають Українські Новини.

Згідно йому, законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року буде розглянуто на засіданні 5 лютого.

Документ вказаний 3-м у повістці, до нього подано 4 тис. поправок.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня голова комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський ("Слуга народу") заявив, що правки до законопроекту про ринок землі до другого читання, які комітет рекомендував прийняти, немає кількісного обмеження на володіння земельними ділянками в межах об'єднаних територіальних громад.

Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі 5 років.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.