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  • Через аномально теплу зиму газу в ПСГ на 52% більше, ніж у минулому році
03 лютого 2020, понеділок, 09:27 9
Економіка 2020-02-03T11:41:18+02:00
Українські Новини
Через аномально теплу зиму газу в ПСГ на 52% більше, ніж у минулому році

Через аномально теплу зиму газу в ПСГ на 52% більше, ніж у минулому році

Надежда Комендантова
Газ, запаси газу в ПСГ
Природний газ. Фото: unian.net
Природний газ. Фото: unian.net

В той час, як у "Нафтогазі" розповіли, як оплатити комуналку, не продаючи собаку, Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) за станом на 1 лютого на 22,2%, або на 4 832 млн куб. м, до 16,953 млрд куб. м газу з початку стартував 2 листопада 2019 року сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 52,6%, або на 5,844 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (11,109 млрд куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заматюкався, коли побачив нові ціни на газ і пообіцяв поскаржитися президенту.

Тим часом пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки.

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