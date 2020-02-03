Через аномально теплу зиму газу в ПСГ на 52% більше, ніж у минулому році

В той час, як у "Нафтогазі" розповіли, як оплатити комуналку, не продаючи собаку, Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) за станом на 1 лютого на 22,2%, або на 4 832 млн куб. м, до 16,953 млрд куб. м газу з початку стартував 2 листопада 2019 року сезону відбору газу.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

При цьому зазначені запаси газу більше на 52,6%, або на 5,844 млрд куб. м, порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (11,109 млрд куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заматюкався, коли побачив нові ціни на газ і пообіцяв поскаржитися президенту.

Тим часом пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки.