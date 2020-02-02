В "Нефтегазе" рассказали, как оплатить коммуналку, не продавая собаку

После того, как депутат Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться с долгами за коммуналку, в "Нефтегазе" решили напомнить, кто из украинцев имеет право на субсидию. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Так, сообщается, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено около 50 млрд гривен живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную стоимость.

"Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного … Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - подчеркнули в компании.

Как сообщали Українські Новини, советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.

Тем временем пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.