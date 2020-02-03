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03 лютого 2020, понеділок, 06:00 13
Життя 2020-02-03T09:15:02+02:00
Українські Новини
Похолодання посилиться, прийдуть відчутні морози: синоптик дала несподіваний прогноз погоди

Похолодання посилиться, прийдуть відчутні морози: синоптик дала несподіваний прогноз погоди

Валерия Драгомирова
Прогноз погоди, мокрий сніг, дощ, сильний вітер, Погода
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Сьогодні, 3 лютого, в Україні очікуються дощі, мокрий сніг, а також сильний вітер. Температура повітря +2 +6 градусів. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталя Діденко.

"Протягом дня 3 лютого максимально передбачається + 2 + 6 градусів, на півдні на кілька градусів вище. З сильним вітром. З дощами і навіть мокрим подекуди снігом. На півночі опади будуть замінюватися іноді просто щільною хмарністю", - написала синоптик.

У Києві в понеділок вітряно, сиро, а максимальна температура +4 градуси.

Також Діденко повідомила, що похолодання протягом тижня буде зростати і досягне в нічні години відчутних морозів.

Погода у Києві на два тижні. Графік: МетеопрогПогода в Києві на два тижні. Графік: Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, американський бабак Філ передбачив ранню весну а бабак Тимко III передбачив настання тепла в середині березня.


Крім того, синоптики повідомили, що у лютому будуть продовжуватися градусні гойдалки, проте серйозні морози малоймовірні. За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг.

Тим часом синоптики дали прогноз на 2020 рік.

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