Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус

У неділю влада Китаю ізолювала портове місто Веньчжоу на сході країни. У ньому проживають більше дев'яти мільйонів осіб. Про це повідомляє "DW".

Це місто розташоване приблизно в 800 кілометрах від Уханя, який став епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.

Повідомляється, що в місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї. Влада ввела жорсткі обмеження на вихід з приміщень для місцевих жителів.



Як повідомляли Українські Новини, у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб. Кількість заражених і померлих неухильно зростає, і дослідження, проведене вченими університету в п'ятницю передбачило, що 75 815 осіб в Ухані могли бути заражені новим коронавірусом.

Крім того, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.



Також опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу.

Тим часом оприлюднено статистику поширення коронавірусу по світу.