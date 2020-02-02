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  • Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус
02 лютого 2020, неділя, 23:47 11
Азія 2020-02-02T23:48:36+02:00
Українські Новини
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус

Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Ізоляція, Веньчжоу, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

У неділю влада Китаю ізолювала портове місто Веньчжоу на сході країни. У ньому проживають більше дев'яти мільйонів осіб. Про це повідомляє "DW".

Це місто розташоване приблизно в 800 кілометрах від Уханя, який став епіцентром коронавірусу, проте в ньому вже зареєстрували 265 інфікованих - найбільше за межами провінції Хубей.

Повідомляється, що в місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї. Влада ввела жорсткі обмеження на вихід з приміщень для місцевих жителів.


Як повідомляли Українські Новини, у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб. Кількість заражених і померлих неухильно зростає, і дослідження, проведене вченими університету в п'ятницю передбачило, що 75 815 осіб в Ухані могли бути заражені новим коронавірусом.

Крім того, в Італії оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Також опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу.

Тим часом оприлюднено статистику поширення коронавірусу по світу.

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