В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек

Так, сообщается, что власти китайской провинции Хубэй сообщили о 45 новых случаях смерти и 1921 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Отмечается, что оба показателя немного ниже, чем в пятницу.

По состоянию на субботу в провинции зарегистрировано 9 074 подтвержденных случая заболевания, при этом 43 121 все еще находятся под наблюдением на предмет заражения. Из подтвержденных случаев 1118 находятся в тяжелом состоянии, а 444 - в критическом состоянии.

Число зараженных и умерших неуклонно растет, и исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в пятницу, предсказало, что 75 815 человек в Ухане могли быть заражены новым коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Тем временем обнародована статистика распространения коронавируса по миру.