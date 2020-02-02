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02 февраля 2020, воскресенье, 09:40 72
Азия 2020-02-02T09:41:04+02:00
Українські Новини
В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек

В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка эпидемии коронавируса, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Общее число погибших в Китае от коронавируса, первую смерть от которого зафиксировали за пределами страны, увеличилось до 304 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, сообщается, что власти китайской провинции Хубэй сообщили о 45 новых случаях смерти и 1921 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Отмечается, что оба показателя немного ниже, чем в пятницу.

По состоянию на субботу в провинции зарегистрировано 9 074 подтвержденных случая заболевания, при этом 43 121 все еще находятся под наблюдением на предмет заражения. Из подтвержденных случаев 1118 находятся в тяжелом состоянии, а 444 - в критическом состоянии.

Число зараженных и умерших неуклонно растет, и исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в пятницу, предсказало, что 75 815 человек в Ухане могли быть заражены новым коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Тем временем обнародована статистика распространения коронавируса по миру.

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