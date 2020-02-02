Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург

Застреленим у неділю чоловіком у центрі Києва виявився пластичний хірург Андрій Сотник. Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко в Facebook.

"У Києві на вул. Саксаганського недалеко від цирку застрелений, за попередньою інформацією (замовне вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник", - пише Сисоєнко.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження у центрі Києва, які зафіксували момент розстрілу пластичного хірурга Андрія Сотника.

На кадрах, опублікованих у Telegram-каналі "Київ Оперативний", можна помітити, що нападник втік слідом за хірургом, паралельно стріляючи йому в спину. Сам чоловік намагався втекти від стрільця, але невдало.



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