підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
  • Новини
  • Події
  • Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург
02 лютого 2020, неділя, 22:52 9
Події 2020-02-02T22:54:01+02:00
Українські Новини
Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург

Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург

Валерия Драгомирова
Київ, вбивство, Андрій Сотник

Застреленим у неділю чоловіком у центрі Києва виявився пластичний хірург Андрій Сотник. Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко в Facebook.

"У Києві на вул. Саксаганського недалеко від цирку застрелений, за попередньою інформацією (замовне вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник", - пише Сисоєнко.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження у центрі Києва, які зафіксували момент розстрілу пластичного хірурга Андрія Сотника.

На кадрах, опублікованих у Telegram-каналі "Київ Оперативний", можна помітити, що нападник втік слідом за хірургом, паралельно стріляючи йому в спину. Сам чоловік намагався втекти від стрільця, але невдало.


Як повідомляли Українські Новини, у Донецьку застрелили ватажка бойовиків "ДНР". За даними ЗМІ, Кривуля був убитий трьома пострілами в спину біля ліфта в під'їзді власного будинку.

Раніше в Бразилії на парковці застрелили мера, а вбивця намагався покінчити з собою.

Крім того, на одній із заправок Миколаєва знайшли тіла трьох мертвих співробітників.

Більше новин про: Київ вбивство Андрій Сотник

Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський
Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург
Новини
Стрілянина в центрі Києва: загиблим виявився пластичний хірург 22:52
У зрубаному австралійському лісі знайшли десятки мертвих коал 22:28
Компенсація Іраном сім'ям загиблих українців по 80 тис. доларів недостатня, - Зеленський 22:06
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра, - ЗМІ 11:00
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
У січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису 19:10
більше новин
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу 09:17
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
більше новин
Бойовики продовжують вести вогонь з важкого озброєння: 2 військових поранені
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok