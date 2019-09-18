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18 сентября 2019, среда, 15:47 323
Происшествия 2019-09-18T15:47:49+03:00
Українські Новини
На одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников - Нацполиция

На одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников - Нацполиция

Сегодня, 18 сентября в Николаеве на одной из заправок обнаружили обнаружили  тела троих сотрудников АЗС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаевской области, передают Українські Новини.

Согласно информации, сигнал сотрудникам полиции поступил сегодня около 12:20. 

"Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", - говорится в сообщении. 

Убийство сотрудников АЗС в Николаеве. Фото: НацполицияУбийство сотрудников АЗС в Николаеве. Фото: Нацполиция

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного Кодекса. Кроме того, отмечается, что в Николаеве введена специальная полицейская операция "Сирена". 

Как сообщали Українські Новини, в августе текущего года правоохранители задержали 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин, которые пропали под Киевом.

Кроме того, 17 августа двое мужчин в Чернигове застрелили пару и угнали их автомобиль. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

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