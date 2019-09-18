На одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников - Нацполиция

Сегодня, 18 сентября в Николаеве на одной из заправок обнаружили обнаружили тела троих сотрудников АЗС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Николаевской области, передают Українські Новини.\r\nСогласно информации, сигнал сотрудникам полиции поступил сегодня около 12:20. \r\n"Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", - говорится в сообщении. \r\nУбийство сотрудников АЗС в Николаеве. Фото: Нацполиция\r\nНа данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного Кодекса. Кроме того, отмечается, что в Николаеве введена специальная полицейская операция "Сирена". \r\nКак сообщали Українські Новини, в августе текущего года правоохранители задержали 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин, которые пропали под Киевом.\r\nКроме того, 17 августа двое мужчин в Чернигове застрелили пару и угнали их автомобиль. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.