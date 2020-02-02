підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
02 лютого 2020, неділя, 08:25 46
Азія 2020-02-02T08:30:27+02:00
Українські Новини
За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу

За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу, Спалах коронавірусу
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

Сьогодні, 2 лютого, була зафіксована перша смерть від коронавірусу, через який в Італії оголосили надзвичайну ситуацію, за межами Китаю. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я в Twitter.

Так, повідомляється, що смерть зафіксована на Філіппінах. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханя (Китай).

"44-річний чоловік був другою людиною на Філіппінах, у якої діагностували новий коронавірус 2019 nCoV. Він помер 1 лютого 2020", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у чоловіка спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого він був госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Також МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавіруса та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.

Раніше у Росії зафіксували два випадки захворювання на коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї Епідемія коронавірусу Спалах коронавірусу

У січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису
За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу
Новини
Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани 09:15
Вслід за коронавірусом Китай атакував пташиний грип 08:50
За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу 08:25
Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені 08:00
На літак МАУ, який зазнав аварії в Ірані, не сіли дві людини, - секретар РНБО 23:55
більше новин
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
Енергоспівтовариство рекомендує НКРЕКП утриматися від введення плати за передачу для експортерів електроенергії 12:41
Асоціація "Укртютюн" очікує від уряду швидкої реалізації Стратегії з протидії незаконному виробництву тютюнових виробів 12:45
В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю роботи по збереженню лісу від незаконної вирубки 23:03
більше новин
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
Міністр похвалився як закрив перукарню в Кабміні 10:31
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу 09:17
Автобан. Фото: pixabay.com
Опублікована карта будівництва українських автобанів, де можна буде мчати 130 км/год 10:35
АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 мільярд гривень на рік 11:11
більше новин
Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok