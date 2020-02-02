За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу

Так, повідомляється, що смерть зафіксована на Філіппінах. Помер 44-річний чоловік, який приїхав з Уханя (Китай).

"44-річний чоловік був другою людиною на Філіппінах, у якої діагностували новий коронавірус 2019 nCoV. Він помер 1 лютого 2020", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у чоловіка спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого він був госпіталізований.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Також МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавіруса та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.

Раніше у Росії зафіксували два випадки захворювання на коронавірус.