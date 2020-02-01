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  • На літак МАУ, який зазнав аварії в Ірані, не сіли дві людини, - секретар РНБО
01 лютого 2020, субота, 23:55 10
Політика 2020-02-02T00:01:17+02:00
Українські Новини
На літак МАУ, який зазнав аварії в Ірані, не сіли дві людини, - секретар РНБО

На літак МАУ, який зазнав аварії в Ірані, не сіли дві людини, - секретар РНБО

Ярина Вацяк
МАУ, авіакатастрофа, Іран-Україна, РНБО, Олексій Данилов, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

На рейс літака української авіакомпанії МАУ, який летів з Тегерана в Київ і зазнав краху, не сіли два пасажири.

Про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов, пише The Бабель.

Він також додав, що це не громадяни України, але відмовився уточнити, хто ці люди.

"Два пасажири не сіли на рейс, який зазнав аварії. Їх імена та інші обставини з'ясовуються", — сказав Данилов.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що сім'ям загиблих буде надана допомога, зокрема щодо транспортування тіл загиблих.

Також він додав, що списки загиблих після уточнення будуть оприлюднені на сайті авіакомпанії МАУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві попрощалися з загиблими під час падіння літака МАУ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що не міг одразу повідомити про те, що літак компанії МАУ іранські військові збили, хоча версія "технічна несправність" було виключена одразу, оскільки потрібні були чіткі докази, що саме Іран збив авіалайнер Boeing 737-800.

Також Іран оприлюднив звіт про розслідування аварії Boeing-737 МАУ.

 

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