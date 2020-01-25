подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
25 января 2020, суббота, 12:47 73
Президент 2020-01-25T13:00:01+02:00
Українські Новини
"Я не мог публично говорить, что нас сбили", - Зеленский о катастрофе самолета МАУ

"Я не мог публично говорить, что нас сбили", - Зеленский о катастрофе самолета МАУ

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании МАУ сбили иранские военные, хотя версия "технической неисправности" было исключена сразу, так как нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 Тегеран – Киев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью 9-му каналу израильского телевидения.

"Одна из семи версий в первый же день после происшествия, после этой катастрофы, что сбит был иранской ракетой, выпущенной иранской ракетой иранской стороны сбит был наш самолет. Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют серьезных очень подтверждений", – заявил глава украинского государства.

Зеленский также прокомментировал первоначальную версию посольства Украины в Иране о том, что авиалайнер не был жертвой теракта.

"Выпустили ее сразу же в информационное поле, чтобы дать такой "якорь" для украинской стороны, а впоследствии, для украинской комиссии – сразу сосредоточиться, что это главная версия. Мы уже знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом – неверная", – подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, тому есть свидетели – это близкие и родные членов погибшего украинского экипажа.

"Я в первый же день, на второй день, понимая, что происходит, понимая, как это ударит и по имиджу Украины, и авиакомпании. И, самое страшное, как это ударит по родственникам как пассажиров, так и экипажа – украинцам. Они здесь у нас все находились, в офисе авиакомпании, в отеле, мы предоставили им все условия, медицинские, и так далее. И я к ним поехал. Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа". Конечно же, успокоить их полностью на сто процентов было невозможно, потому что мы можем все вернуть, мы можем все вернуть в правовое поле, можем вернуть с точки зрения компенсации, но мы никогда не вернем им самое близкое, что у них было – это их людей. Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", – подытожил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Тем временем, в Иране заявили о безопасности полетов над страной.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

"Я не мог публично говорить, что нас сбили", - Зеленский о катастрофе самолета МАУ
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Гончарук - хорошая машина, которая еще не наездила свой лимит, - Зеленский 13:50
Трубу прорвало: Баканов говорил экс-главе ГБР, что Богдан возглавляет коррупцию 13:21 Аудиозапись
Владимир Зеленский. Скриншот видео израильского
"Я не мог публично говорить, что нас сбили", - Зеленский о катастрофе самолета МАУ 12:47
Изменений на украинском направлении нет: Кремль отреагировал на информацию об увольнении Суркова 12:19
Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на украинском направлении", - российский политолог 11:22 Дополнено
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
больше новостей
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok