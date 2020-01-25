"Я не мог публично говорить, что нас сбили", - Зеленский о катастрофе самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании МАУ сбили иранские военные, хотя версия "технической неисправности" было исключена сразу, так как нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 Тегеран – Киев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью 9-му каналу израильского телевидения.

"Одна из семи версий в первый же день после происшествия, после этой катастрофы, что сбит был иранской ракетой, выпущенной иранской ракетой иранской стороны сбит был наш самолет. Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют серьезных очень подтверждений", – заявил глава украинского государства.

Зеленский также прокомментировал первоначальную версию посольства Украины в Иране о том, что авиалайнер не был жертвой теракта.

"Выпустили ее сразу же в информационное поле, чтобы дать такой "якорь" для украинской стороны, а впоследствии, для украинской комиссии – сразу сосредоточиться, что это главная версия. Мы уже знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом – неверная", – подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, тому есть свидетели – это близкие и родные членов погибшего украинского экипажа.

"Я в первый же день, на второй день, понимая, что происходит, понимая, как это ударит и по имиджу Украины, и авиакомпании. И, самое страшное, как это ударит по родственникам как пассажиров, так и экипажа – украинцам. Они здесь у нас все находились, в офисе авиакомпании, в отеле, мы предоставили им все условия, медицинские, и так далее. И я к ним поехал. Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа". Конечно же, успокоить их полностью на сто процентов было невозможно, потому что мы можем все вернуть, мы можем все вернуть в правовое поле, можем вернуть с точки зрения компенсации, но мы никогда не вернем им самое близкое, что у них было – это их людей. Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", – подытожил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Тем временем, в Иране заявили о безопасности полетов над страной.