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01 лютого 2020, субота, 12:55 11
Суспільство 2020-02-01T14:01:18+02:00
Українські Новини
Грип наступає: школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин

Грип наступає: школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин

Надежда Комендантова
Грип, Карантин, епідемія, епідемія грипу
Школярі. Фото: poliksal.іа
Школярі. Фото: poliksal.іа

В той час, як у двох областях України оголошено епідемію грипу, Дніпропетровська область призупинила заняття в 260 школах і 676 окремих класах через грип та ГРВІ.

Про це Українським Новинам повідомив представник Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Лише на карантин відправлено понад 100 тис. школярів.

Найбільша кількість шкіл на карантин - у Кривому Розі, Покриві, Нікополі та Жовтих Водах.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень на грип та грві в Україні захворіли понад 140 тисяч осіб. Раніше у Києві через грип призупинили заняття в деяких школах. Миколаєві також закрили школи на карантин через грип і ГРВІ.

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