Грип наступає: школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин

В той час, як у двох областях України оголошено епідемію грипу, Дніпропетровська область призупинила заняття в 260 школах і 676 окремих класах через грип та ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив представник Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Лише на карантин відправлено понад 100 тис. школярів. Найбільша кількість шкіл на карантин - у Кривому Розі, Покриві, Нікополі та Жовтих Водах. Як повідомляли Українські Новини, за тиждень на грип та грві в Україні захворіли понад 140 тисяч осіб. Раніше у Києві через грип призупинили заняття в деяких школах. Миколаєві також закрили школи на карантин через грип і ГРВІ.