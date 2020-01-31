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31 января 2020, пятница, 20:07 102
Политика 2020-01-31T20:07:34+02:00
Українські Новини
В двух областях Украины объявлена эпидемия гриппа

В двух областях Украины объявлена эпидемия гриппа

Ольга Фандорина
Эпидемический порог, заболеваемость гриппом, заболеваемость, эпидемия гриппа
Врач Медицина доктор Фото: ЗН
Врач Медицина доктор Фото: ЗН

В двух областях Украины уровень заболеваемости гриппом превысил эпидемический порог, в связи с чем в них объявили эпидемию.  Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

Так, в Днепропетровской области за последнюю неделю число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.

Из-за роста заболеваемости 944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.

Также эпидемия началась в Черновицкой области. Там эпидпорог превышен почти на 33%. За неделю заболеваемость увеличилась на 39,2%. При этом в Черновцах показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 50%. В целом по области за неделю зарегистрировано 5891 случай ОРВИ, из которых 4118 - среди детей. Госпитализированы 124 человека, из них 105 детей.

Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. 

Также во Франции уже пять человек заразились коронавирусом. 

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