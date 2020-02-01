Офіційний курс гривні за тиждень впав на 70 копійок

Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

27 лютого 28 лютого 29 лютого 30 лютого 31 січня – 2 лютого 3 лютого 24,3301 24,5984 24,7119 24,8323 24,9196 25,0294

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 3 лютого:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 16,7722 944 AZN 1 азербайджанський манат 14,7414 975 BGN 1 болгарський лев 14,1409 933 BYN 1 білоруський рубль 11,6987 410 KRW 100 вона 2,1007 344 HKD 1 гонконгський долар 3,2225 208 DKK 1 данська крона 3,701 840 USD 1 долар США 25,0294 978 EUR 1 євро 27,6587 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,5843 392 JPY 10 ієна 2,2991 985 PLN 1 злотий 6,4249 356 INR 10 індійська рупія 3,5076 124 CAD 1 канадський долар 18,9087 191 HRK 1 куна 3,7153 484 MXN 1 мексиканський песо 1,3277 498 MDL 1 молдовська лея 1,4295 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,2612 554 NZD 1 новозеландський долар 16,1928 578 NOK 1 норвезька крона 2,7134 710 ZAR 1 ренд 1,6753 643 RUB 10 російський рубль 3,9306 946 RON 1 румунська лея 5,787 360 IDR 1000 рупія 1,8327 682 SAR 1 саудівський риял 6,6713 702 SGD 1 сінгапурський долар 18,3285 960 XDR 1 СПЗ 34,5194 398 KZT 100 тенге 6,5999 949 TRY 1 турецька ліра 4,1822 348 HUF 100 форинт 8,2074 826 GBP 1 фунт стерлінгів 32,8749 203 CZK 1 чеська крона 1,0969 752 SEK 1 шведська крона 2,5904 756 CHF 1 швейцарський франк 25,8715 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,619 036 AUD 1 австралійський долар 16,4814

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в середу підвищився до 24,9315 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.