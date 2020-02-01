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01 лютого 2020, субота, 09:55 42
Фінанси 2020-02-01T23:30:04+02:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні за тиждень впав на 70 копійок

Офіційний курс гривні за тиждень впав на 70 копійок

Надежда Комендантова
Офіційний курс, НБУ, курс гривні до долара, Гривня
Гривня. Телеграф
Гривня. Телеграф

Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

27 лютого 28 лютого 29 лютого 30 лютого 31 січня – 2 лютого 3 лютого
24,3301 24,5984 24,7119 24,8323 24,9196 25,0294

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 3 лютого:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 16,7722
944 AZN 1 азербайджанський манат 14,7414
975 BGN 1 болгарський лев 14,1409
933 BYN 1 білоруський рубль 11,6987
410 KRW 100 вона 2,1007
344 HKD 1 гонконгський долар 3,2225
208 DKK 1 данська крона 3,701
840 USD 1 долар США 25,0294
978 EUR 1 євро 27,6587
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,5843
392 JPY 10 ієна 2,2991
985 PLN 1 злотий 6,4249
356 INR 10 індійська рупія 3,5076
124 CAD 1 канадський долар 18,9087
191 HRK 1 куна 3,7153
484 MXN 1 мексиканський песо 1,3277
498 MDL 1 молдовська лея 1,4295
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,2612
554 NZD 1 новозеландський долар 16,1928
578 NOK 1 норвезька крона 2,7134
710 ZAR 1 ренд 1,6753
643 RUB 10 російський рубль 3,9306
946 RON 1 румунська лея 5,787
360 IDR 1000 рупія 1,8327
682 SAR 1 саудівський риял 6,6713
702 SGD 1 сінгапурський долар 18,3285
960 XDR 1 СПЗ 34,5194
398 KZT 100 тенге 6,5999
949 TRY 1 турецька ліра 4,1822
348 HUF 100 форинт 8,2074
826 GBP 1 фунт стерлінгів 32,8749
203 CZK 1 чеська крона 1,0969
752 SEK 1 шведська крона 2,5904
756 CHF 1 швейцарський франк 25,8715
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,619
036 AUD 1 австралійський долар 16,4814

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в середу підвищився до 24,9315 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

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