У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу, спалах якого розпочався в кінці грудня в місті Ухань. Про це повідомляє "Сіньхуа". Повідомляється, що тест може знайти вірус за 8-15 хвилин. За словами агентства, комплект володіє високою чутливістю і простий у використанні і транспортуванні. Це буде мати життєво важливе значення для запобігання епідемії та боротьби з нею. Комплект був спільною роботою експертів з Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань і високотехнологічної компанії з Усі. Наголошується, що комплект проходить масове виробництво. Компанія заявила, що може виробляти комплекти для 4000 людей на день, і міський уряд допомагає компанії розширювати виробництво. Перша партія комплектів вже використовується в провінції Хубей.Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходяться 53 українці. Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю. Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.