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  • У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу
31 січня 2020, пʼятниця, 20:57 4
Світ 2020-01-31T20:58:35+02:00
Українські Новини
У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу

У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Експрес-тест, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу, спалах якого розпочався в кінці грудня в місті Ухань. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Повідомляється, що тест може знайти вірус за 8-15 хвилин.

За словами агентства, комплект володіє високою чутливістю і простий у використанні і транспортуванні. Це буде мати життєво важливе значення для запобігання епідемії та боротьби з нею.

Комплект був спільною роботою експертів з Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань і високотехнологічної компанії з Усі.

Наголошується, що комплект проходить масове виробництво. Компанія заявила, що може виробляти комплекти для 4000 людей на день, і міський уряд допомагає компанії розширювати виробництво.

Перша партія комплектів вже використовується в провінції Хубей.


Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходяться 53 українці.

Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю.

Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.

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