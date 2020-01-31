У Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу, спалах якого розпочався в кінці грудня в місті Ухань. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Повідомляється, що тест може знайти вірус за 8-15 хвилин.

За словами агентства, комплект володіє високою чутливістю і простий у використанні і транспортуванні. Це буде мати життєво важливе значення для запобігання епідемії та боротьби з нею.

Комплект був спільною роботою експертів з Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань і високотехнологічної компанії з Усі.

Наголошується, що комплект проходить масове виробництво. Компанія заявила, що може виробляти комплекти для 4000 людей на день, і міський уряд допомагає компанії розширювати виробництво.

Перша партія комплектів вже використовується в провінції Хубей.



Як повідомляли Українські Новини, в Ухані знаходяться 53 українці.



Крім того, коронавірус поширився на всі регіони Китаю.



Тим часом в Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень.