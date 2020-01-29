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  • В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований
29 января 2020, среда, 09:22 8
Австралия 2020-01-29T09:22:42+02:00
Українські Новини
В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований

В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Разработка вакцины, ВОЗ, Аналог коронавируса, Австралия
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Ученые в Австралии сумели воссоздать аналог известного коронавируса, которым по всему миру заразилось по меньшей мере, 6 тысяч человек. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что австралийские эксперты были первыми, кому удалось это сделать за пределами Китая. Теперь образец передадут  Всемирной организации здоровья (ВОЗ)  для проведения исследований.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, заявили, что им удалось вырастить копию вируса от зараженного пациента. До этого в Китае ученые поделились с коллегами последовательностью генома коронавируса.

"Мы планировали такое открытие в течение многих, многих лет, и именно поэтому мы смогли получить ответ так быстро", - отметил доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Врачи также заявили, что копия вируса может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования и может изменить "правила игры" для диагностики этой болезни в целом.

Как сообщали Українські Новини, в сети появилось видео, как проверяют пассажиров из Китая в аэропорту "Борисполь" для обнаружения опасного коронавируса прямо в самолете. 

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса

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