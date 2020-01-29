В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований

Отмечается, что австралийские эксперты были первыми, кому удалось это сделать за пределами Китая. Теперь образец передадут Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для проведения исследований.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, заявили, что им удалось вырастить копию вируса от зараженного пациента. До этого в Китае ученые поделились с коллегами последовательностью генома коронавируса.

"Мы планировали такое открытие в течение многих, многих лет, и именно поэтому мы смогли получить ответ так быстро", - отметил доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Врачи также заявили, что копия вируса может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования и может изменить "правила игры" для диагностики этой болезни в целом.

Как сообщали Українські Новини, в сети появилось видео, как проверяют пассажиров из Китая в аэропорту "Борисполь" для обнаружения опасного коронавируса прямо в самолете.

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса