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31 січня 2020, пʼятниця, 16:39 15
Економіка 2020-01-31T16:40:49+02:00
Українські Новини
Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними

Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, курс долара до гривні, Долар
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 лютого, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,8749
1 долар США 25,0294
1 швейцарський франк 25,8715
10 ієн 2,2991
10 російський рубль 3,9306
1 євро 27,6587

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в середу підвищився до 24,9315 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

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