Нацбанк знизив курс гривні перед вихідними

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 лютого, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,8749 1 долар США 25,0294 1 швейцарський франк 25,8715 10 ієн 2,2991 10 російський рубль 3,9306 1 євро 27,6587

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в середу підвищився до 24,9315 UAH/USD.



Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.



Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.



Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.