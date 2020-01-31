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  • У Росії зафіксували два випадки захворювання на коронавірус
31 січня 2020, пʼятниця, 15:51 15
Світ 2020-01-31T15:56:05+02:00
Українські Новини
У Росії зафіксували два випадки захворювання на коронавірус

У Росії зафіксували два випадки захворювання на коронавірус

Елизавета Кесельман
Росія, Епідемія коронавірусу, Захворювання на коронавірус, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

У Росії, де раніше закрили кордон з Китаєм, виявили 2 випадки захворювання китайським коронавірусом. Про це передає Інтерфакс.Росія з посиланням на віце-прем'єра РФ, голову оперативного штабу Тетяну Голікову.

Після того, як в Хабаровську госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус, його виявили в Забайкаллі і Тюменської області. За словами Голікової, хворі - громадяни Китаю. Ще напередодні ввечері повідомлялося, що в Росії поки ніхто не заразився коронавірусом.

Голікова додала, що Росія через коронавірус обмежує перетин монгольської кордону з РФ і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Уханя і провінції Хубей, якщо ті виявлять таке бажання. За її словами, в Ухани знаходяться 300 громадян РФ, у Хубэе - 341. За її словами, росіянам дадуть можливість вибору - залишитися в Китаї або повернутися в разі рішення виїхати, вони проведуть два тижні в карантині.

Всі громадяни РФ, що знаходяться на острові Хайнань , будуть повернуті на батьківщину до 4 лютого.

У Китаї з грудня минулого року, коли викликає пневмонію коронавірус почав поширюватися з адміністративного центру китайської провінції Хубей міста Уханя, вже зареєстровано 9692 підтверджених випадки захворювання, летальний результат зафіксований у 213 випадках. Після успішного курсу лікування з лікарень виписано 171 людина.

Як повідомляли Українські Новини, через спалах коронавірусу літаки з Китаю почали зустрічати санітарні команди Моз.

Також в Санкт-Петербурзі до лікарні привезли чоловіка з підозрою на новий коронавірус.

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