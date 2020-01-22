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  • В Санкт-Петербурге в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус
22 января 2020, среда, 17:56 79
Мир 2020-01-22T17:56:12+02:00
Українські Новини
В Санкт-Петербурге в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус

В Санкт-Петербурге в больницу привезли человека с подозрением на новый коронавирус

Ольга Фандорина
Коронавирус, Китай, Россия

В России в петербургскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина направили пациента из аэропорта Пулково. Медики подозревают заражение новым коронавирусом. 

Об этом заявил главный врач больницы Алексей Яковлев, передает издание 78.ru.

"Загрузили в капсулу наши работники, сотрудники больницы Боткина, и везут к нам", — сказал он. По словам Яковлева, пациент еще не прибыл в больницу, поэтому более подробную информацию он дать не может.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.

Как сообщали Українські Новини, Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело около 300 человек, шестеро из которых умерли.

Врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

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