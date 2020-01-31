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31 січня 2020, пʼятниця, 13:21 55
Силові структури 2020-01-31T13:25:59+02:00
Українські Новини
СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Сюткину

СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Сюткину

Таня Войтюк
Заборона в'їзду, Сюткін, Валерій Сюткін, СБУ
Валерій Сюткін. Фото: glavclub.com
Валерій Сюткін. Фото: glavclub.com

Окрім того, що головного героя серіалу "Щасливі разом" не впустили в Україну, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському співакові Валерію Сюткину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що спецслужба заборонила в'їзд російському співакові за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

Зазначено, що СБУ приймає рішення про заборону в'їзду в разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України. Крім СБУ заборонити в'їзд в Україну іноземцям також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба.

У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адміністративного кордону з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою. За наявності інформації про закордонні артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти України, СБУ передає її до Держприкордонслужби.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".

Також 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

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