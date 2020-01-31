СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Сюткину

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що спецслужба заборонила в'їзд російському співакові за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

Зазначено, що СБУ приймає рішення про заборону в'їзду в разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України. Крім СБУ заборонити в'їзд в Україну іноземцям також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба.

У разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адміністративного кордону з Кримом, питання розглядається Держприкордонслужбою. За наявності інформації про закордонні артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти України, СБУ передає її до Держприкордонслужби.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".

Також 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".