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24 января 2020, пятница, 16:47 44
Общество 2020-01-24T16:47:32+02:00
Українські Новини
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину

Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину

Елизавета Кесельман
Виктор Логинов, Счастливы вместе, Запрет въезда, Актер, Отмена спектакля
Актер Виктор Логинов в сериале
Актер Виктор Логинов в сериале "Счастливы вместе".Фото: youtube

Известного своей ролью в сериале "Счастливы вместе", российского актера Виктора Логинова не пустили в Харьков для участия в спектакле. Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

В частности, в Харькове 6 февраля в театре имени Тараса Шевченко должен был состояться спектакль "Папаши" с участием российского актера Виктора Логинова. Ранее активисты требовали, чтобы Логинову запретили въезд в Украину из-за выступлений в Крыму.

Скриншот: facebook.com/NevidomyСкриншот: facebook.com/Nevidomy

"Представления с крымнашистом не будет", - написал Поздняков на своей странице.

"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет представления с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ", — добавил он.

Тем временем, на официальном сайте продажи билетов Харькова написали, что продажа билетов прекращена. 

Скриншот: https://kharkov.internet-bilet.ua/Скриншот: https://kharkov.internet-bilet.ua/

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

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