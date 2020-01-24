Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину

Известного своей ролью в сериале "Счастливы вместе", российского актера Виктора Логинова не пустили в Харьков для участия в спектакле. Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

В частности, в Харькове 6 февраля в театре имени Тараса Шевченко должен был состояться спектакль "Папаши" с участием российского актера Виктора Логинова. Ранее активисты требовали, чтобы Логинову запретили въезд в Украину из-за выступлений в Крыму.

Скриншот: facebook.com/Nevidomy

"Представления с крымнашистом не будет", - написал Поздняков на своей странице.

"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет представления с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ", — добавил он.

Тем временем, на официальном сайте продажи билетов Харькова написали, что продажа билетов прекращена.

Скриншот: https://kharkov.internet-bilet.ua/

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".