МОЗ не бачить причин відправляти на карантин українців, які прибули з Китаю

Генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявляє, що карантин пасажирів, які прибули з Китаю, не є ефективним методом для стримування поширення коронавіруса (2019-nCoV).

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Карантин або ізоляція пасажирів не призводить до підвищення ефективності виявлення нових випадків, так і до стримування поширення епідемії. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру розрізняють два можливих типи контакту, це контакт низької та високої ступені ризику. Перебування в Китаї і навіть переліт з хворим віднесено до низького ступеня ризику. Тому немає ніякої доказової бази, що карантин для пасажирів буде ефективним методом стримування або запобігання розповсюдження, занесення коронавіруса", - сказав він.

За його словами, пасажирам, які повернулися з Китаю, які не мали близького контакту з коронавірусом, не потрібно спеціального медичного спостереження, їм рекомендовано самостійно моніторити свій стан здоров'я протягом 14 днів.

Якщо температура тіла буде підвищується, їм рекомендовано надіти маску і звернутися до лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса.

Тим часом ВООЗ оголосила міжнародний надзвичайний стан з-за коронавіруса.