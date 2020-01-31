Голова Державіаслужби Більчук отримав 164 тис. гривень зарплати в січні

Голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук задекларував 164,497 тис. гривень зарплати в січні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новіні.

21 січня Більчук отримав 164 497 гривень зарплати за основним місцем роботи - Державіаслужба.

Як повідомляли Українськi Новини, 638 тис. громадян задекларували 101,8 млрд гривен доходів в 2019 році. Всього було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд гривень, що на 39% більше, ніж у 2018 році за доходами, отриманими за попередній рік.

Тим часом українці почали звітувати про доходи: як подати декларацію.

Також колишній депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко, призначений головою комітету з питань комплаєнсу і антикорупції акціонерного товариства "Укрзалізниця", отримав 136 330 гривень зарплати 15 січня.

А Начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області їздить на Infiniti і заробив за рік майже мільйон гривень.