Глава Нацполиции ездит Infiniti и заработал за год почти миллион гривен

Начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Николай Лушпиенко задекларировал 920 014 гривен доходов, полученных в 2018 году.\r\nОб этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nИз них 427 049 гривен составила зарплата в Нацполции, 490 000 гривен - доход от отчуждения движимого имущества, 2 928 гривен – страховые выплаты, 37 гривен – бонусы от Приватбанка. В собственности Лушпиенко жилья нет, он владеет местом для парковки в Киеве площадью 12,5 кв. м и арендует квартиру 71,79 кв. м в Сумах.\r\nНачальник ГУ Нацполиции пользуется автомобилем Infiniti QX56 2010 года выпуска, принадлежащим гражданке Евгении Кшеминской.\r\nНаличными у него 53 тыс. долларов и 217 тыс. гривен, а также на счетах в банках 137 гривен.\r\nВ 2018 году Лушпиенко прекратил владение или пользование движимым имуществом, транспортным средством.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Запорожской области Николая Лушпиенко.\r\nРанее неизвестный расстрелял из автомата замглаву Акимовки Запорожской области. Тем временем Глава Нацполиции Князев за август получил 152 тыс. гривен.