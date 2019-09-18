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18 сентября 2019, среда, 17:37 15
Силовые структуры 2019-09-18T17:38:46+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции ездит Infiniti и заработал за год почти миллион гривен

Глава Нацполиции ездит Infiniti и заработал за год почти миллион гривен

Николай Лушпиенко. Фото: Facebook/Національна Поліція
Николай Лушпиенко. Фото: Facebook/Національна Поліція

Начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Николай Лушпиенко задекларировал 920 014 гривен доходов, полученных в 2018 году.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из них 427 049 гривен составила зарплата в Нацполции, 490 000 гривен - доход от отчуждения движимого имущества, 2 928 гривен – страховые выплаты, 37 гривен – бонусы от Приватбанка. В собственности Лушпиенко жилья нет, он владеет местом для парковки в Киеве площадью 12,5 кв. м и арендует квартиру 71,79 кв. м в Сумах.

Начальник ГУ Нацполиции пользуется автомобилем Infiniti QX56 2010 года выпуска, принадлежащим гражданке Евгении Кшеминской.

Наличными у него 53 тыс. долларов и 217 тыс. гривен, а также на счетах в банках 137 гривен.

В 2018 году Лушпиенко прекратил владение или пользование движимым имуществом, транспортным средством.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Запорожской области Николая Лушпиенко.

Ранее неизвестный расстрелял из автомата замглаву Акимовки Запорожской области. Тем временем Глава Нацполиции Князев за август получил 152 тыс. гривен.

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