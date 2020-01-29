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29 января 2020, среда, 18:29 25
Экономика 2020-01-29T18:35:40+02:00
Українські Новини
Более 600 тыс. украинцев задекларировали 101 млрд доходов в 2019

Более 600 тыс. украинцев задекларировали 101 млрд доходов в 2019

Анна Рудык
Декларирование доходов, Декларация о доходах, электронные декларации, Декларации о доходах
Декларация. Фото: ar.volyn.ua
Декларация. Фото: ar.volyn.ua

638 тыс. граждан задекларировали 101,8 млрд гривен доходов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд гривен, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, которая задекларирована плательщиками к уплате.

Она достигла более 3,4 млрд гривен, что на 46% больше, чем за предыдущий год. 

Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила около 494 млн гривен.

Указывается, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого есть соответствующие результаты. Со своей стороны Налоговая служба максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан", - отметил глава Налоговой службы ​​Сергей Верланов.

Как сообщали Українські Новини, украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию.

Также до конца января в Министерстве экономики составят список автовладельцев, которых обяжут заплатить налог. 

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В 2019 украинцы задекларировали 101 млрд гривен доходов
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