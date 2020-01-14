Украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию

В то время, как людям с маленькой зарплатой планируют снизить налоги, в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов за 2019 год. О том, кто должен подавать декларации, а также когда и как это можно сделать сообщается на сайте пресс-службы Государственной налоговой службы Украины.

Способы подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах:

лично или уполномоченным на это лицом;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту.

Крайний срок представления декларации за отчетный 2019 год - 30.04.2020.

При отправке декларации по почте плательщик налога обязан осуществить такое отправление не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока представления налоговой декларации, а при представлении налоговой декларации в электронной форме - не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок.

При направлении декларации средствами электронной связи граждане могут воспользоваться электронным сервисом в "Электронном кабинете".

Предоставлять декларацию нужно при получении:

доходов не от налоговых агентов (то есть от вторых физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые). Например, доходы от аренды;

наследование имущества не от членов семьи первого и другого степеней родства, при нотариальном оформлении наследства за которыми не был уплачен налог на доходы физических лиц, военный сбор и т.д.;

доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от него. Например, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощение (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, а также инвестиционных доходов;

иностранного дохода и др.

Краний срок подачи деклараций. Инфорграфика: Facebook/Державна податкова служба України

Как сообщали Українські Новини, до конца января в Министерстве экономики составят список автовладельцев, которых обяжут заплатить налог. Также Минестерство экономики хочет ввести налог за землю для агропроизводителей.