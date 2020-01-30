Росія закрила кордон з Китаєм через поширення коронавіруса

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону країни на Далекому Сході. На такий крок влада пішла в якості одного із заходів, щоб не допустити поширення коронавіруса, який охопив Китай і деякі інші країни. Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогодні було підписане відповідне розпорядження, в роботу воно пішло. Ми відповідним чином сьогодні проінформуємо всіх відповідних заходах за закриття кордону в Далекосхідному регіоні та інших заходи, які були вжиті урядом", - заявив чиновник.

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