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30 січня 2020, четвер, 16:11 3
Азія 2020-01-30T16:30:02+02:00
Українські Новини
Росія закрила кордон з Китаєм через поширення коронавіруса

Росія закрила кордон з Китаєм через поширення коронавіруса

Ольга Фандорина
Росія, Китай, закриття кордону, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження про закриття кордону країни на Далекому Сході. На такий крок влада пішла в якості одного із заходів, щоб не допустити поширення коронавіруса, який охопив Китай і деякі інші країни. Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогодні було підписане відповідне розпорядження, в роботу воно пішло. Ми відповідним чином сьогодні проінформуємо всіх відповідних заходах за закриття кордону в Далекосхідному регіоні та інших заходи, які були вжиті урядом", - заявив чиновник.

Продукти подорожчали, а на вулицях нікого немає: українка розповіла про ситуацію в Китаї.

Третього лютого Україна закриє пряме авіасполучення з КНР.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом. перший випадок зараження китайським коронавірусом підтвердили у Фінляндії.

Тим часом, МАУ мають намір припинити польоти з Києва в Санью.

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