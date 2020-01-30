Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила повноваження російської делегації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАРЄ, передають Українські Новини.

"ПАРЄ затвердила повноваження російської парламентської делегації - 96 голосами проти 44 за 7 утрималися - після того, як вони були оскаржені з істотних причин у день відкриття сесії", - йдеться в ньому.

При цьому асамблея зазначила вжиті після повернення Росії в ПАРЄ кроки, включаючи звільнення незаконно затриманих українських моряків, прогрес у реалізації "мінських угод та участь у взаємне звільнення полонених.

Зазначається, що асамблея також підкреслила свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму.

У повідомленні наголошується, що на сьогодні російська сторона підлягає моніторингу на відповідність зобов'язанням Ради Європи і "повністю співпрацює".

Згідно з текстом прийнятої резолюції, Росія сплатила усі необхідні внески у звичайний бюджет і за окремими угодами.

При цьому депутат Верховної Ради, голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько ("Слуга народу") у соціальній мережі Facebook підкреслила, що делегація надалі має намір стежити, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди, а будь-які антиукраїнські випади не залишаться без відповіді.

Крім цього, Ясько зазначила, що делегація не має наміру залишати без уваги "закривання очей" ПАРЄ на спроби Росії змінити статус окупованих територій України.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ обрала віце-президентом главу російської делегації, заступника голови Державної Думи Петра Толстого.

27 січня ПАРЄ обрала своїм президентом Ріка Дамса, віце-президентом - депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка.

Раніше глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів.