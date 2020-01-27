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  • ПАСЕ избрала президентом бельгийца Дамса, а вице-президентом депутата "Слуги народа" Мережко
27 января 2020, понедельник, 15:31 49 Дополнено
Европа 2020-01-27T15:33:23+02:00
Українські Новини
ПАСЕ избрала президентом бельгийца Дамса, а вице-президентом депутата "Слуги народа" Мережко

ПАСЕ избрала президентом бельгийца Дамса, а вице-президентом депутата "Слуги народа" Мережко

Надежда Комендантова
Рик Дамс, ПАСЕ, Страсбург, глава ПАСЕ Рик Дамс
Рик Дамс. Фото: vgolos.com.ua
Рик Дамс. Фото: vgolos.com.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), новая сессия которой началась в Страсбурге в понедельник, избрала своим президентом Рика Дамса.

Об этом пресс-служба ПАСЕ сообщила в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного Президентом Парламентской ассамблеи сроком на один год, с возможностью продления", - сказано в нем.

Дамс был единственным кандидатом на должность, политик стал 33-м президентом ПАСЕ.

Представитель Бельгии занял такую должность в третий раз с 1956 года.


(Новость дополнена подробностями)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала вице-президентом депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Об этом сообщила заместитель председателя "Слуги народа" и член украинской делегации Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказала она.

Мережко является председателем комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", по существующей в ПАСЕ традиции, руководитель ассамблеи избирается на ротационной основе между политическими группами. В этом году начинается двухлетний период, который подпадает под квоту группы либералов.

Эта группа представила только одну кандидатуру - своего руководителя Хендрика Дамса. Таким образом, бельгиец был избран автоматически, поскольку никто не выступил против него.

Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Вместе с тем он довольно непубличный депутат и не слишком известен за пределами своей группы.

Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях - например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, - он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них - о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о "прощении" России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку "воздержался".

В своей первой речи после назначения бельгиец не поднимал вопроса российско-украинского конфликта.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января Верховная Рада возобновила участие украинской делегации в сессиях ПАСЕ в 2020 году, после того, как 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

 

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